مطعم بلا إجازة صحية يتسبب بتسمم 242 مواطناً في العمارة

2021/11/02 | 03:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة: سعد حسن

قال مدير عام دائرة الصحة، علي محمود العلاق، لـ"الصباح": ان "مستشفيات الدائرة استقبلت عددا كبيرا من الحالات التي تعاني من الاسهال الشديد والتقيؤ وارتفاع درجة الحرارة والمغص المعوي، وتم تشخيصها بانها حالات تسمم غذائي"، مبيناً ان المطعم الذي تسبب بوقوع 242 حالة تسمم لم يحصل على (الاجازة الصحية).

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