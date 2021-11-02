2021/11/02 | 03:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل : كولر غالب الداوودي

شكلت محافظة اربيل لجاناً لاغاثة اهالي المناطق المتضررة من السيول وتقديم المساعدات العاجلة لهم، فضلا عن اعادة الخدمات الى تلك المناطق.

وادى هطول امطار غزيرة في بعض مناطق اربيل الى حدوث سيول جارفة سببت اضرارا كبيرة في البنى التحتية لبعض المناطق ولسكانها.

وقال نائب محافظ اربيل سعود محمد كارش، لـ"الصباح": ان "الامطار الغزيرة التي هطلت بكميات هائلة تجاوزت 50 ملم في اقل من ساعة وتسببت بالسيول، كانت ضمن مساحة صغيرة في اربيل ، وليس كل المدينة، حيث شملت مناطق شاويس وملارهورم والقرية الكورية ومنطقة زيرين".

واوضح ان "الامطار الغزيرة هطلت على مرتفعات عالية تصل الى 800 متر تحيط بهذه المناطق التي تتواجد في واد صغير ما تسبب بتشكل السيول، التي لم تستوعبها مجاري المياه الموجودة ولا اي منفذ آخر للمياه".

واشار كارش الى "عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء في الاقليم وكل الدوائر المعنية، اثمر عن تشكيل لجان خاصة لمعالجة هذه المشكلة التي حدثت وايصال المساعدات لاهالي المناطق المتضررة واعادة خدمات الماء والكهرباء والتنظيف، وتأهيل الشوارع التي دمرتها السيول".

ولفت الى ان "ثلاث لجان للطرق والبلدية ومديريات البلديات العامة والدفاع المدني وحماية الطرق، شاركت في المساعدة وتقديم الخدمات في المناطق المتضررة، وقد زار رئيس مجلس الوزراء في الاقليم المنطقة واعطى التوجيهات اللازمة للجهات المختصة ويتم العمل على قدم وساق في اعادة الخدمات والتنظيف من قبل اللجان، ومن ثم تكوين لجنة لتقييم كمية الاضرار الملحقة بممتلكات المواطنين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرك عاجل لإغاثة المتضررين من السيول في أربيل) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرك عاجل لإغاثة المتضررين من السيول في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).