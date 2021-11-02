"رولز رويس" تدخل شراكة طويلة الأمد مع قطر

2021/11/02 | 04:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت شركة رولز رويس، لصناعة المحركات في شراكة طويلة الأمد، مع دولة قطر، لاستثمار المليارات في مشاريع الهندسة الخضراء، ما يمكنها من احتلال مكانتها في أفضل خمس دول على مستوى العالم تستثمر في البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة، بحسب صحيفة "الغارديان" الاثنين.

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