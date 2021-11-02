انتحار وابتزاز..

2021/11/02 | 04:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الداخلية، الاثنين، إنقاذ فتاة من محاولة ابتزاز ومنع أخرى من الانتحار بعمليتين منفصلتين.

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