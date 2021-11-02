2021/11/02 | 05:50 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصيب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، بفيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الاثنين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالات: وزير الخارجية الإيراني مصاب بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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