وكالات: وزير الخارجية الإيراني مصاب بفيروس كورونا

2021/11/02 | 05:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، بفيروس كورونا، وفقا لما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مصادر في وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الاثنين.

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