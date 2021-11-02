2021/11/02 | 06:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من الكلمة التي ألقاها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الملقب بـ"الأمير الوالد"، والد أمير قطر الحالي، الشيخ تميم بن حمد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاعل على كلمة حمد بن خليفة والد أمير قطر بذكرى تأسيس قناة الجزيرة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاعل على كلمة حمد بن خليفة والد أمير قطر بذكرى تأسيس قناة الجزيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).