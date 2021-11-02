شاكرا الملك سلمان وولي عهده.. محمد رمضان ينشر فيديو مع تركي آل الشيخ

2021/11/02 | 06:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الفنان المصري، محمد رمضان، مقطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي تجمعه بتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، في حفل افتتاح موسم الرياض.

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