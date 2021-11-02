خبراء: لا خطورة كبيرة من التهاب عضلة القلب بسبب اللقاحات عند المراهقين

2021/11/02 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلل خبراء من خطورة التهاب عضلة القلب النادر لدى المراهقين الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد مؤكدين أن خطر هذه المشكلة القلبية بسبب مرض كوفيد-19 قد تكون أكبر.

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