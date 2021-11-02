"الخشية من قرداحي آخر".. أمير سعودي يغرد مؤكدا: ماحك جلدك مثل ظفرك

2021/11/02 | 07:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب الأمير السعودي، خالد بن عبدالله بن فهد بن فرحان آل سعود، على الضجة التي أثارتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي حول اليمن والتي اعتبرت مسيئة للمملكة العربية السعودية والإمارات.

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