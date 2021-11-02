مسربة وثائق فيسبوك تدعو زوكربيرغ للتنحي

2021/11/02 | 07:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت فرانسيس هوغن، الموظفة السابقة في شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا)، مارك زوكربيرغ للتنحي من منصبه كرئيس تنفيذي وتقول إن عملاق التواصل الاجتماعي سيكون في وضع أفضل مع قائد يركز على سلامة المستخدمين.

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