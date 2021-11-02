شذرات اقتصادية... -المتحور- الكوفيد الاقتصادي في المغرب - عائشة العلوي

2021/11/02 | 08:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عائشة_العلوي عائشة العلوي، أستاذة جامعية باحثة في الاقتصادحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط الصادرة بتاريخ 22 أكتوبر 2021 فإن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر للسنة الجارية قد ارتفع ب 0,7%، وذلك بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,2% و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2%.



كما أن مؤشر التضخم الأساسي قد ارتفع هو الآخر بنسبة "0,5% خلال شهر شتنبر و ب2,2% ......





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