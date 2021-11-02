2021/11/02 | 08:01 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن وسيؤول تبحثان إمكانية إقامة حوار مع كوريا الشمالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/02 | 08:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن وسيؤول تبحثان إمكانية إقامة حوار مع كوريا الشمالية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن وسيؤول تبحثان إمكانية إقامة حوار مع كوريا الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).