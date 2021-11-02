العجز عن الحب .. أزمة محلية عالمية - منى حلمي

2021/11/02 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي 4 نوفمبر ، هو عيد الحب فى مصر .



أو لنقل هو النسخة المصرية من عيد الحبالعالمى ، يوم فالنتين فى 14 فبراير .



الحب ، هو واحدة من أهم ، وأرقى العلاقات ، التى يمارسها الرجال والنساء ، على مدى العصور ، وفى كل مكان ، شرط أن يكون سويا ، صحيا ، للطرفين .



الحب ، ليس علاقة امتلاك وتسلط واستغلال، تنفس عن الإنسان العُقد النفسية والاضطرابات الوجدانية، «الحب» ليس انجذابات جنسية، «الحب» مش ......





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