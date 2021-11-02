2021/11/02 | 08:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد البنتاغون عزمه على مواصلة استخدام آلية منع تفادي الصدام بين القوات الأمريكية والروسية في سوريا، مشيرا إلى أنها تعمل بنجاح.وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي له، يوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنتاغون: نعتزم مواصلة استخدام آلية تفادي الصدام مع روسيا في سوريا المركز الخبري الوطني.

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