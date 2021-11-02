2021/11/02 | 08:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ذكرت وسائل إعلام بولندية، امس الاثنين، أنه عثر على جثة عراقي عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا، وهو عاشر مهاجر يقضي عند هذه الحدود منذ الصيف.من جانبهم، قال حرس الحدود البيلاروسي، السبت، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على جثة مهاجر عراقي عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة مهاجر عراقي عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة مهاجر عراقي عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).