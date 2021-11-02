خفر السواحل التركي ينقذ اكثر من 100 مهاجر في عرض البحر الابيض المتوسط

2021/11/02 | 08:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ أنقذت فرق خفر السواحل التركية 101 مهاجرا غير نظامي بولاية موغلا جنوب غرب البلاد أرغمتهم اليونان على العودة الى عرض البحر الابيض المتوسط .وذكرت قيادة خفرالسواحل التركية في بيان لها أن فرقها أنقذت 80 مهاجرا كانوا على متن 5 قوارب مطاطية في عمليات متفرقة قبالة سواحل قضاء مرمريس بموغلا جنوب غرب البلاد في حين تم إنقاذ 21 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي قبالة شواطئ قضاء بودروم في موغلا.واشارت الى انه تمت احالة المهاجرين الذين جرى إنقاذهم إلى مديرية الهجرة بولاية موغلا ./انتهى

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