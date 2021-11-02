إسطنبول تستضيف

2021/11/02 | 08:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا/ تستضيف مدينة إسطنبول يوم غد الاربعاء فعالية "أيام الكتاب والثقافة العربية الدولي" بنسختها السادسة، تحت عنوان "نهر التصوف المتدفق من بلاد ما وراء النهر إلى الأناضول".ويشرف فرع إسطنبول لاتحاد كتَّاب تركيا على تنظيم الفعالية التي ترعاها رئاسة الجمهورية التركية.ومن المقرر أن تعقد الأنشطة المرافقة للفعالية هذا العام معارض وندوات وغيرها وتستمر لخمسة ايام.وجمعت النسخ السابقة من الفعالية في إسطنبول علماء وكتّاب من عدة بلدان أبرزها العراق وتركيا وسوريا والسعودية ولبنان والأردن ومصر والجزائر وتونس والمغرب والسودان وقطر والكويت وأوزبكستان وتركمانستان والهند وباكستان، فيما ستجمع النسخة الحالية العلماء مع المشاركين من مختلف الاتجاهات الثقافية والتأريخية .وضمن إطار برامج الفعالية ستنعقد "الندوة الدولية للتوحيد والشفاعة" بمشاركة أكاديميين من داخل تركيا وخارجها.ومن خلال البث المباشر عبر قناة الفعالية على "اليوتيوب" وتطبيق "زوم"، سيلتقي العديد من كبار العلماء والأكاديميين والكتاب والناشرين من أنحاء العالم الإسلامي مع القرّاء ويتشاركون معهم التراث الثقافي والمعرفي المشترك ./انتهى

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