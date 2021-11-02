السياحة المصرية تواجه

2021/11/02 | 08:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الاثنين، سريان تطبيق قرار وزير السياحة المصري الدكتور خالد العناني، بحد أدنى لمقابل الإقامة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولار أمريكي، و28 دولار أمريكي للفنادق الأربع نجوم

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