طقس العراق.. مرتفع جوّي يحجب موجات البرد والأمطار في مناطق واسعة

2021/11/02 | 08:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى تأثر عدد من مناطق البلاد بموجة أمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بدءاً من يوم الخميس المقبل.

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وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (2 تشرين الثاني 2021): إن "خرائط الطقس تشير إلى أن البلاد مقبلة على حالات جوية عديدة تبدأ من الأسبوع القادم، إلا أن تلك الحالات المتمثلة بموجات البرد والأمطار في مناطق واسعة من البلاد قد تأخرت، وذلك بسبب تواجد مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا يمنع نزول المنخفضات والكتل الهوائية الباردة من أوروبا باتجاه مناطق الجزيرة العربية، لكن الأوضاع ستكون جيدة خلال الفترة القليلة القادمة من ناحية انخفاض الحرارة والأمطار بحسب خرائط الطقس".

وأضاف، أن "التوقعات تشير إلى أن فرص الأمطار المتوقعة في المنطقة الغربية إضافة إلى مناطق الشمال، ستشمل أجزاء من الموصل والمرتفعات الجبلية من دهوك وأربيل وإجزاء من السليمانية، وستستمر خلال اليوم، وهناك توقعات بزخات أمطار رعدية تشمل مدينة الرمادي ومناطق وسط البلاد منها صلاح الدين وربما تشمل العاصمة بغداد وديالى والكوت فجر ونهار الأربعاء، وهي فرصة خفيفة عموماً ومتغيرة، بينما يسود الاستقرار الجوي في باقي المناطق مع أجواء غائمة بشكل جزئي أحياناً".

وتابع، "أما الرياح فستكون متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، وتكون جنوبية شرقية على غرب البلاد، ومتوقع من مساء اليوم أن تتحول الرياح الى شمالية غربية بدءاً من المنطقة الغربية لتليها باقي مناطق البلاد خلال يوم الأربعاء، بينما متوقع تحولها مجدداً الى جنوبية شرقية في مناطق الجنوب من الأربعاء، لتعود الرياح الشمالية الغربية خلال يوم الخميس، وتستمر على هذا الاتجاه عدة أيام، مع انخفاض عدة درجات في الحرارة في كافة مناطق البلاد".

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