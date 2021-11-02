مستشار رئيس الوزراء: العراق دخل عصر الطاقة المتجددة

2021/11/02 | 08:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، إن العراق دخل في عصر الطاقة المتجددة، فيما اثنى على مبادرة البنك المركزي المهمة لحل مشكلة الكهرباء.

وقال صالح في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق يواجه صعوبة في سد احتياجاته من الطاقة المتولدة من الوقود التقليدي، بينما دخل العالم مجالات الطاقة النظيفة، أي اصبحت هناك صعوبة في توفير الطاقة من الوقود التقليدي بسبب التراكم التاريخي وزيادة الطلب".

واضاف أن "العراق عمليا من بين عشر دول في العالم، هو الاكثر موردا بالشمس وبالتالي فانه قادر على انتاج الطاقة منها"، عادا مبادرة البنك المركزي "مهمة ونوعية لتشجيع حل مشكلة الطاقة ومواكبة العالم بهذا المجال".

ونوه مستشار رئيس الوزراء على أن "سياسة الحكومة بشأن الكهرباء ماضية الى الامام، اذ لديها خطط في توفير الطاقة والاستثمار"، مبيناً أن "العراق دخل باستيراد الكهرباء والربط مع دول الجوار لمساعدة الشبكة الوطنية، كما دخل في عصر الطاقة المتجددة أي بدائل للكهرباء وانتاجها من مصادر اخرى غير النفط والغاز".

واكد "ضرورة انهاء الاعتماد على المولدات الاهلية كونها تتسبب بتلوث البيئة"، مشيرا الى أن "الحكومة تعمل على توفير الكهرباء وتحسين واقع التجهيز من خلال ثلاثة مصادر، هي استثمار الكهرباء، واستيرادها من دول الجوار، وتوليدها من الطاقة المتجددة".

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