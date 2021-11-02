2021/11/02 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار عن كتاب أعلام النساء في الكوفة الغراء*يروى ان القاضي عامر بن شرحبيل الشعبي ( ولد وعاش ومات في الكوفة .640 - 721 م ) كان جالسا يقضي بين الناس في المسجد، واذا بالسيدة الحسناء أم جعفر بنت عيسى بن جراد تمـرّ من أمام القاضي وهي تتمخطر وتسير بغنج وتهز أعطافها وترمى بنظرات ناعسة وعليها كساء من الحرير الاسود ، تبغي حكما من القاضي في خصومة لها ، فتقدمت الى القاضي ثم رجعت .



وكان في المسجد الشاعر هذ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرأت لكم: القاضي والحسناء ...ما أِشبه الليلة بالبارحة - مؤيد عبد الستار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرأت لكم: القاضي والحسناء ...ما أِشبه الليلة بالبارحة - مؤيد عبد الستار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).