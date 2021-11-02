الواقعية السحرية في فيلم ريش - عادل صوما

2021/11/02 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_صوما بدأ استعمال مصطلح الواقعية السحرية في عشرينات القرن العشرين، و أول من صاغه و استخدمه الناقد الفني الألماني والمؤرخ فرانز روه (1890 – 1965) سنة 1925 ، للإشارة إلى أسلوب تصويري يعرف باسم "الموضوعية الجديدة" عوضاً عن التعبيرية.



إلا أن الروائيين الأكثر تأثيراً الذين أثروا في شكلها الحالي هم غابريال غارسيا ماركيز وإيزابيل الليندي، وخورخي لويس بورخيس مؤلف "التاريخ العالمي للعار" سنة 1935، الذي استل ......





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