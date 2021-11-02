مهرجان بابل الدولي يعود مجددا رغم تحديات المتطرفين بمنع الغناء - فواد الكنجي

2021/11/02 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فواد_الكنجي ونحن في (العراق) لم نعد نفاجئ بين حين وأخر سماع أصوات نشاز تنطلق من هنا وهناك تهذي وتهلوس بما تشاء وتأمر وتطلب من الآخرين تنفيذ أوامرهم دون نقاش ويمضون بعنجهية عمياء لافتراس كل شي وكل من يقف ويقول (لا)؛ ولا يواكب ميولهم الشيطانية وفسادهم وتطلعاتهم الصفراء .



فاثر إعلان انطلاق (مهرجان بابل الدولي) الذي يقام على مدرجات مدينة (بابل الأثرية)، حتى ثار أمر إقامة المهرجان – الذي انطلقت فعالياته لأول ......





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