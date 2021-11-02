2021/11/02 | 08:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودي، اليوم الثلاثاء، احباط محاولة تهريب منتوجات غذائية (كبدة الدجاج) مخبأة في منفذ مندلي الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ مندلي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط عمليات تهريب “كبدة دجاج” في مندلي الحدودي المركز الخبري الوطني.

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