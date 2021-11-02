الحشد الشعبي يصد هجوما لعناصر داعش ويجبرهم على الفرار في ديالى

2021/11/02 | 08:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الثلاثاء، باحباط هجوم لداعش استهدف نقطة للحشد الشعبي شمال شرقي ديالى.وابلغ المصدر الايام نيوز، ان “عناصر من داعش هاجموا نقطة للحشد باسلحة القنص في منطقة (كباشي) بين ناحية السعدية وقضاء خانقين ورد عليهم منتسبو الحشد واجبروهم على الفرار”.واضاف، ان “الهجوم تسبب بتدمير كاميرا حرارية دون أي […]

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