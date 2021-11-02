2021/11/02 | 08:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة – واعانطلقت اليوم الثلاثاء، عملية أمنية تلاحق المطلوبين والسلاح غير المرخص شمالي البصرة.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلاً عن قيادة عمليات البصرة إن "عمليات أمنية واسعة انطلقت ضمن مناطق أبو صخير شمال محافظة البصرة"، لافتاً الى أن"النتائج الأولية تؤكد إلقاء القبض على مطلوبين للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة ومصادرة أسلحة غير مرخصة".

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