2021/11/02 | 08:42 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 | 08:38 صباحاً

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عالية نصيف تطالب بفتح شارع (100) الذي يخدم منطقتي الكاظمية والشعلة

طالبت النائبة عالية نصيف أمانة بغداد بفتح شارع (100) الذي يعد طريقاً حيوياً يخدم منطقتي الكاظمية والشعلة والمناطق المحيطة بهما.

وقالت في بيان اليوم :" ان هناك مناشدات عديدة من أهلنا في منطقتي الكاظمية والشعلة بفتح شارع (100) الحيوي الذي هو جزء من الطريق الحلقي ويخدم آلاف الوحدات السكنية والتجارية.

وطالبت الجهات المعنية بفتح هذا الشارع بأسرع وقت ممكن، مبينة انها ستتابع القضية عن كثب الى حين افتتاح الشارع

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