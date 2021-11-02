2021/11/02 | 08:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، برفع حظر التجوال عن قضاء المقدادية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم رفع حظر التجوال عن قضاء المقدادية (45كم شمال شرق بعقوبة) وفتح الطرق الرئيسية والفرعية وعودة الاوضاع الى وضعها الطبيعي".

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