ديالى تعلن اخر حصيلة لإصابات ووفيات كورونا

2021/11/02 | 08:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لبغداد اليوم تم فحص ٣١٢ مسحة جديدة...



٢_ بلغ عدد المسحات الموجبة الجديدة اليوم ٢٥ مسحة..



وتم تسجيل ١ حالة من الكوادر الصحية ...



٣_ لم يتم اليوم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليبقى إجمالي الوفيات ٤٩٦ وفاة...



٤_ تم تسجيل ١٥ حالة شفاء اليوم ليصبح إجمالي حالات الشفاء ٧٥٨٧٧ حالة اي بنسبة ٩٩٪ من الحالات الكلي والحمدالله...



٥_ بلغ إجمالي الحالات المؤكدة ٧٦٤٩١ حالة في عموم المحافظة..

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