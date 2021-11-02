يشارك لأول مرة.. من فاز بمسابقة طائر العام في نيوزيلندا؟

2021/11/02 | 08:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الخفاش طويل الذيل بمسابقة طائر العام السنوية في نيوزيلندا، وهو يعد من الثدييات البرية الوحيدة في البلاد.

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