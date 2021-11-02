اخماد حريق اندلع داخل مطعم في الكاظمية

2021/11/02 | 09:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باخماد حريق اندلع داخل مطعم ضمن مدينة الكاظمية، شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع داخل مطعم ضمن مدينة الكاظمية دون اصابات تذكر".

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