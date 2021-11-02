2021/11/02 | 09:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تتجه هيئة الـنـزاهـة الاتـحـاديـة لإبــرام مـذكـرات تفاهم مع عدد من الدول العربية والصديقة لفتح آفـاق التعاون وتبادل المعلومات عن الأشخاص المـطـلـوبـين وأمـوالـهـم وتـنـظـيـم طـلـبـات المـسـاعـدة القانونية لاستعادتهم والأمــوال المهربة العائدة للعراق.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة بصدد إبرام مذكرات تفاهم دولية لاسترداد الأموال المنهوبة المركز الخبري الوطني.

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