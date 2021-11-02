إنسداد الطرق الليبرالية، العسكرية أو المدنية - المنصور جعفر

2021/11/02 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر هدف هذا النص اوضاح إنسداد الخطابين الليبراليين الجديدين الذين سادا حركة التغيير في غالبية دول العالم الثالث منذ السبعينيات والثمانينيات وهما خطابان متميزيان بسمتين: سمة سياسية مدنية وسمة اثنوثقافية، وهما سمتان تبدوان سلميتين خاصة مع كلام الخطابين بطلاقة عن إعادة تأسيس لـ"وحدة وطنية" سياسية أو مجتمعية جديدة عامرة بالإخاء والمساواة تخرج المجتمع من نزاعاته.



وأيضاً بزعم متكلمي الخطابين عن تفوقهما على ......





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