2021/11/02 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#قاسم_المحبشي خلاصة تاريخية فلسفية للمؤرخ والامبراطورية في فجر يوم 14 ابريل من عام 1889 كان بيت أسرة توينبي يستعد للقاء القادم الجديد، وكان جوزيف توينبي البروتستاتني يتضرع إلى الله بان يرزقه بمولود ذكر، ليكون بحاراً مثل جده الأكبر توينبي، الذي كان رباناً في احدى السفن الشراعية القديمة التي كانت تبحر لحساب شركة الهند الشرقية من لندن إلى كلكتا والعكس، "لقد كان بحاراً جسوراً أسهم في مجد الإمبراطورية البريط ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرنولد توينبي؛ حينما تحطّم قاع كل شيء - قاسم المحبشي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرنولد توينبي؛ حينما تحطّم قاع كل شيء - قاسم المحبشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).