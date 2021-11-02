ميسي يروي قصة رحيله عن برشلونة

2021/11/02 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تفاصيل جديدة تتعلق بمغادرته نادي برشلونة الإسباني وانتقاله للعب في صفوف باريس سان جرمان.

وفي مقابلة مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكد ليونيل ميسي أنه "فعل كل ما بوسعه للبقاء في صفوف برشلونة".

وقال ميسي: "لم يطلب مني رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا بشكل مباشر أن ألعب مجانا للنادي، ولكنه طلب تخفيض راتبي بنسبة 50 في المئة".

وأضاف: "وافقت على تخفيض راتبي.



كنت على أتمّ الاستعداد لمساعدة النادي.



كانت أمنيتي البقاء في برشلونة".

وتابع قائلا: "لقد آلمني تصريح لابورتا حين قال أملتُ في أن يبدّل ميسي رأيه ويقول إنه سيلعب مجانا قبل انتقاله لسان جرمان.



مثل هذه التصريحات تخلق تكهنات أو تجعل الناس يفكرون بأشياء لا أعتقد أنني أستحقها".

وأوضح ميسي دوافع انتقاله للدوري الفرنسي بالقول: "عندما قررت الانتقال لسان جرمان، كان أحد الأسباب فريقهم الرائع ورغبتهم في الاستمرار في النمو كفريق والفوز بدوري أبطال أوروبا"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتطرق النجم الأرجنتيني إلى مسألة المهاجمين الذين يساندونه في المباريات مقارنا بينهم: "يختلف لويس سواريز عن كيليان مبابي، فالأول مهاجم مستقل، بينما يتميز الثاني بالمشاركة والتسجيل عندما يجد مساحات مفتوحة أمامه".

وفيما يتعلق باعتزاله، قال ميسي: "لا أعرف ما سيحدث بعد كأس العالم المقبلة.



لا أفكر بالاعتزال حاليا".

وعن احتمال الفوز بالكرة الذهبية، أوضح ميسي: "الفوز ببطولة كوبا أميركا يمثّل أكبر جائزة بالنسبة لي.



فوزي بالكرة الذهبية للمرة السابعة سيكون مذهلا، وإن لم يحدث ذلك فلا مشكلة لدي".

المصدر: سكاي نيوز

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