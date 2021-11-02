الصادرات الايرانية الى العراق تلامس تسعة مليارات دولار

2021/11/02 | 09:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجم الصادرات الى العراق سيبلغ نحو 9 مليارات دولار حتى نهاية العام الايراني الجاري.

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