2021/11/02 | 09:14 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصادي: سيطرة المتنفذين على مزاد العملة يحول دون تغيير سعر الدولار

رأى الخبير الاقتصادي وسام التميمي، الثلاثاء، ان سيطرة المتنفذين على مزاد بيع العملة سيحول دون تغيير سعر صرف الدولار، لافتا الى ان معظم المصارف الاهلية تابعة لاحزاب سياسية نافذة تقف امام تغير سعر الصرف.

وقال التميمي ان “الأحزاب المسيطرة على مزاد بيع العملة حققت مكاسب كبيرة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار، خصوصا ان معظمها يمتلك سلع وبضائع كبيرة موضوعة في مخازن، وبالتالي فأنها حققت أرباحا بعد شرائها بالتسعيرة القديمة وكذلك الاستفادة من مردوداتها في مزاد العملة”.

وأضاف ان “المتنفذين سيقفون حجر عثرة في حال تم تخفيض سعر صرف الدولار في الموازنة، حيث تعمل معظم مصارفهم على كسب الأرباح من مزاد العملة، وأي تخفيض قد يحصل سيسبب خسائر كبيرة لهم”.

واوضح التميمي، ان “انتعاش سوق النفط ودخول مبالغ كبيرة من العملة الصعبة للعراق سيساهم بزيادة مدخولات العاملين في مزاد العملة، وهو ماسيدفعهم للوقوف امام أي محاولة من الحكومة لتخفيض تسعيرة الدولار بالمرحلة المقبلة، ومن المرجح إبقاء سعر الصرف على وضعه الحالي او حدوث زيادة طفيفة في موازنة العام المقبل”

المصدر :المعلومة

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