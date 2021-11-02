صادرات العراق النفطية ترتفع بنسبة 1.3٪

2021/11/02 | 09:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت وزارة النفط العراقية إن صادرات البلاد، باستثناء التدفقات من إقليم كوردستان، ارتفعت 1.3٪ على أساس شهري في أكتوبر/ تشرين الأول، وسط زيادة حصة أوبك +.وارتفعت الصادرات النفطية إلى 3.120 مليون […]

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