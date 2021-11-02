2021/11/02 | 09:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد إنطلقت، اليوم الثلاثاء، عمليات أمنية لملاحقة المطلوبين والسلاح غير المرخص شمالي محافظة البصرة.وقال مصدر أمني في قيادة عمليات البصرة لـ”النور نيوز”، ان “عمليات أمنية واسعة انطلقت ضمن مناطق أبو صخير شمال محافظة البصرة”.وأضاف، أن “النتائج الأولية تؤكد إلقاء القبض على مطلوبين للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة ومصادرة أسلحة غير …

ظهرت المقالة إنطلاق عمليات أمنية لملاحقة المطلوبين والسلاح غير المرخص شمالي البصرة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنطلاق عمليات أمنية لملاحقة المطلوبين والسلاح غير المرخص شمالي البصرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنطلاق عمليات أمنية لملاحقة المطلوبين والسلاح غير المرخص شمالي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).