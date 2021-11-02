2021/11/02 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىافاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الثلاثاء، باستشهاد مقاتل بالحشد خلال احباط تعرض ارهابي شرق بعقوبة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "احد مقاتلي الحشد الشعبي استشهد اليوم خلال محاولة إحباط تعرض إرهابي في قاطع اكباشي ٦٠كم شمال شرق بعقوبة".واضاف ان "العملية جاءت في ساعة متاخرة من مساء يوم امس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد مقاتل بالحشد خلال احباط تعرض ارهابي شرق بعقوبة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد مقاتل بالحشد خلال احباط تعرض ارهابي شرق بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).