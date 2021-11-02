2021/11/02 | 09:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن قللت منظمة أوبك من وتيرة زيادات الإنتاج المتوقعة الشهر الماضي، في حين رفعت الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم، معدلات التشغيل المصافي لمواجهة ارتفاع الطلب على الديزل.وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 28 سنتا أو 0.3 % إلى 84.99 دولارا للبرميل.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.2 % إلى 84.24 دولارا للبرميل.وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات الأسبوع الماضي، مدعوما بانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وتمسك منظمة أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتجمع أوبك+، بزيادات تدريجية شهرية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يوميا، على الرغم من دعوات كبار المستهلكين لضخ المزيد من النفط./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع بأسعار النفط العالمي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع بأسعار النفط العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).