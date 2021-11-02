ميسي يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بمغادرته نادي برشلونة

2021/11/02 | 09:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تفاصيل جديدة تتعلق بمغادرته نادي برشلونة الإسباني وانتقاله للعب في صفوف باريس سان جرمان.وفي مقابلة مع صحيفة “سبورت” الإسبانية، أكد ليونيل ميسي أنه “فعل كل […]

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