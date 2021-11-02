2021/11/02 | 09:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي مواطن بنغالي الجنسية، ليل الإثنين- الثلاثاء، حتفه، بعد أن رمى نفسه من أعلى عمارة في مدينة الناصرية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مصدر أمني لـ"ناس"، (2 تشرين الثاني 2021)، أن "الشاب البنغالي كان محبوسا في شقة بمنطقة المنصورية ومقيداً بالسلاسل، ورمى نفسه في محاولة للهرب، وعند وصول الشرطة لمحل الحادث توجهت إلى العمارة وفتشت الشقق لتجد أن بنغاليين اثنين آخرين مقيدين بالسلاسل ومحبوسين في الشقة ذاتها".

وأضاف المصدر، أنه "خلال التحقيق تبين وجود 4 أشخاص يحملون الجنسية البنغالية وصلوا مؤخراً إلى الناصرية من أجل العمل، وعند وصولهم تم اصطحابهم للشقة، وما يزال أحدهم مفقوداً".

وتابع، أن "التحقيق ما يزال جارياً لمعرفة الشخص الذي جلبهم للشقة والبنغالي الرابع المفقود، فيما تم اعتقال صاحب العمارة للتحقيق معه بخصوص الحادثة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاول الهروب وهو مقيد بالسلاسل.. وفاة شاب بنغالي قفز من عمارة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاول الهروب وهو مقيد بالسلاسل.. وفاة شاب بنغالي قفز من عمارة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).