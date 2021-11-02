التربية تكشف عن مسابقات دولية لطلاب المدارس الابتدائية

2021/11/02 | 09:29 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

كشفت وزارة التربية، الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن معاهدة مع هولندا لإشراك تلاميذ المدارس الابتدائية بمسابقات دولية.

وقال مدير تربية الكرخ الثانية قيس الكلابي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "الترا عراق"، 2 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "المعاهدة التي أبرمت في لاهاي، ستشمل مادتي العلوم والرياضيات".

وأضاف الكلابي، أنّ "الهدف من المعاهدة هو الارتقاء بالواقع العلمي للتلاميذ ليكونوا بمستوى نظرائهم بالمدارس الأجنبية، إضافة إلى تعزيز رصانة الشهادة العراقية كما كانت سابقًا"، مشيرًا إلى أنّ "المسابقات ستشمل جميع مدارس البلاد".

وأوضح الكلابي، أنّ "الوزارة تعمل من خلال هذا التعاون على تنمية القدرات العلمية للطلبة، حيث ستخوض المدارس العراقية مسابقات دولية بالمواد العلمية، بهدف تنشيط الواقع التعليمي وتهيئة الطلبة والتلاميذ لسنة دراسية مميزة".

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