عمليات البصرة تنطلق بعملية أمنية واسعة شمالي المحافظة

2021/11/02 | 09:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بانطلاق عملية أمنية لملاحقة المطلوبين والسلاح غير المرخص شمالي البصرة.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "عمليات أمنية واسعة انطلقت ضمن مناطق أبو صخير شمال محافظة البصرة لملاحقة المطلبوين للقضاء".وأضاف، أن"النتائج الأولية تؤكد إلقاء القبض على مطلوبين للقضاء وفق مواد جنائية مختلفة ومصادرة أسلحة غير مرخصة".

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