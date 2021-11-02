2021/11/02 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من247 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات أكثر من خمسة ملايين وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عدد ضحايا كورونا عالميا يتجاوز الـ5 المركز الخبري الوطني.

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