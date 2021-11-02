محافظ ديالى يكشف عن سبب نزوح بعض العائلات من قضاء المقدادية

2021/11/02 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشف محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الثلاثاء، عن سبب نزوح بعض العائلات من قضاء المقدادية، فيما كشف عن أماكن تواجد الإرهابيين وحدّد عددهم.وقال التميمي، في حديث صحافي تابعه “المركز […]

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