على غرار الكويت.. مسؤول ايراني يطالب بنقل ملكية آبار نفطية عراقية لطهران

2021/11/02 | 09:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسؤول: إيران لم تطالب بالمبلغ في السابق لتثبيت علاقات حسن الجوار بعد سقوط صدام.

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