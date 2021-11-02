صحة ميسان تكشف تفاصيل جديدة عن مطعم الفلافل المتسبب بحالات تسمم بالجملة

2021/11/02 | 09:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت دائرة صحة ميسان، الثلاثاء، إن المطعم الذي تسبب بوقوع 242 حالة تسمم، لم يحصل على الإجازة الصحية لممارسة العمل.

وقال مدير عام دائرة الصحة علي محمود العلاق في تصريح تابعه NRT عربية، (2 تشرين الثاني 2021)، أن "مستشفيات الدائرة استقبلت منذ ظهيرة يوم الأحد عددا كبيرا من الحالات التي تعاني من الاسهال الشديد والتقيؤ وارتفاع درجة الحرارة والمغص المعوي، وتم تشخيصها حسب اعراضها بانها حالات تسمم غذائي".

وأضاف العلاق، أن "الحالات ازدادت بشكل تدريجي وصولا إلى ظهيرة امس، حيث وصلت الى 242 حالة"، لافتا الى ان "معظم الحالات تمت معالجتها واغلبها غادرت مستشفى الصدر العام في مدينة العمارة، ولا زالت بعض الحالات الحرجة موجودة في المستشفى ونتابعها ميدانيا بالعلاج".

واوضح، انه "تم تسجيل حالة وفاة لاحد الشباب المتسممين، حيث تواصل دائرة الطب العدلي اجراء الموقف الطبي الشرعي للحالة من اجل معرفة سبب الوفاة".

واشار العلاق، الى ان "المعلومات توافرت من قبل المصابين بان جميعهم تناولوا الطعام من احد مطاعم مدينة العمارة، حيث جرى التنسيق مع قيادة شرطة ميسان ومديرية الامن الوطني في المحافظة، وتم غلق المطعم مع اخذ نماذج من الاواني الموجودة، وهناك فريق متكامل من مختبر الصحة العامة يعمل لتحديد سبب التلوث سواء كان جرثوميا او فيروسيا او كيمياويا او غيرها من الملوثات".

وأعلنت دائرة صحة ميسان، في وقت سابق، دخول 46 حالة تسمم غذائي إلى مستشفى الشهيد الصدر في يوم واحد كإحصائية أولية.

وذكر بيان للدائرة، تلقى NRT عربية، نسخة منه، (31 تشرين الأول 2021)، أن "طوارئ مستشفى الشهيد الصدر التعليمي في ميسان ومنذ الساعة 2 ظهرا استقبلت 46 حالة تسمم غذائي حيث توجهت عجلات الإسعاف لنقل الحالات إلى المستشفى وتم إجراء الفحص الأولي للمصابين الذين يعانون من اسهال وتقيؤ ومغص معوي".

N.A

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