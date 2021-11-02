بانتظار اللجنة !!

2021/11/02 | 09:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

خبر مفرح..



الحكومة قررت تشكيل لجنة

للتحقيق في أحداث ديالى ، وماذا بعد

ياسادة ؟، ستشكل لجان لدراسة تقرير

اللجنة، وبعد؟ سيتحول التقرير إلى ملف

سري "يُدفن" في جرّار من جرّارات الدولة

التي

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